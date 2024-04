Angelina Jolie: Von Tochter Vivienne zu Broadway-Stück inspiriert

Es scheint, als würde Angelina Jolie ihre Karriere in Hollywood langsam aber sicher in eine Familienangelegenheit verwandeln.

Während Shiloh Pitt-Jolie bereits Model-Angebote bekommen haben soll und erste Angebote als Tänzerin feiert und Adoptiv-Sohn Maddox seit 2019 auf dem College der Yonsei University in Seoul studiert, wurden ihr jüngste Tochter Vivienne und Sohn Pax von Mama Jolie jetzt für ihre jüngsten beruflichen Projekte eingespannt. Auch Maddox durfte dank Jolie Film-Luft schon einmal schnuppern.

Jolie ist Hauptproduzentin der Broadway-Musicaladaption des Films "The Outsiders" aus dem Jahr 1983. Zu der Produktion wurde sie eigenen Angaben zufolge von ihrer Tochter Vivienne inspiriert.

Wie die Daily Mail berichtet, hat sich Angelina Jolie für ein neues Projekt am Broadway Unterstützung aus ihrer Familie geholt: Ihre 15-jährige Tochter Vivienne hilft ihr als ehrenamtliche Assistentin bei ihren Aufgaben als Musical-Produzentin.

Jolie: Tochter Vivienne nimmt Arbeit am Theater sehr ernst

"Viv erinnert mich an meine Mutter, weil es ihr nicht darum geht, im Mittelpunkt zu stehen, sondern anderen Kreativen eine Stütze zu sein", sagte Jolie, als sie im August 2023 in einer Erklärung ihr neues Projekt bekanntgab. "Sie nimmt das Theater sehr bedacht und ernst und arbeitet hart daran, den bestmöglichen Beitrag zu leisten."

Jolies Mutter Marcheline Bertrand, die ebenfalls Schauspielerin war, starb 2007 im Alter von 56 Jahren an den Folgen ihrer Eierstock- und Brustkrebserkrankung. Vivienne, die zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Knox ein Jahr nach Bertrands Tod geboren wurde, ist in vollem Namen nach ihrer Großmutter benannt: Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Am Mittwoch, dem 3. April 2024, war Vivienne bei der Voraufführung des Musicals natürlich mit dabei.

Musical-Besuch mit Vivienne inspirierte Jolie

Jolies Interesse für das Musical wurde geweckt, nachdem sie und Vivienne im Jahr 2023 einen Auftritt im La Jolla Playhouse in San Diego besucht hatten. Damals trafen sich Mutter und Tochter auch mit der Autor des gleichnamigen Buches, Susanne E. Hinton, die in den 1960er Jahren als High-School-Schülerin "The Outsiders" geschrieben hatte.

"Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie aufgeregt ich bin, dass dieses Musical sein Broadway-Debüt feiert, und ich freue mich darauf, diese neue Adaption von 'The Outsiders' mit der Welt zu teilen", so Angelina Jolie über die Broadway-Produktion, für die sie verantwortlich zeichnet.

In dem Film von 1983 spielten Tom Cruise, C. Thomas Howell, Diane Lane, Ralph Macchio, Matt Dillon, Rob Lowe, Emilio Estevez und Patrick Swayze die Hauptrollen.

Die Musical-Version von "The Outsiders" wird am 11. April am Broadway eröffnet.