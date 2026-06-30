Angelina Jolie überrascht mit intimer Liebesbeichte

Seit der Trennung von Hollywood-Beau Brad Pitt ist die Öffentlichkeit mehr denn je am Privatleben von Angelina Jolie interessiert. Mit eben diesem sorgt die 51-Jährige für mehr Schlagzeilen als mit beruflichen Erfolgen. Trotzdem – oder gerade deshalb – ist Jolie sehr verschlossen, wenn es um ihr Leben fernab der Kameras geht. Mit Details hält sie sich meist zurück. Doch dann und wann gewährt der Hollywood-Star, der als verschlossen gilt, aber doch Einblicke durchs Schlüsselloch. So auch im Interview mit Yahoo Entertainment, in dem sie mit einer Liebesbeichte überraschte.

Seit 10 Jahren keine Dates mehr Unverblümt gibt Jolie im Gespräch zu, dass ihr Liebesleben seit einem Jahrzehnt brachliegt. „Ich habe seit meiner Scheidung vor einem Jahrzehnt mit niemandem mehr gedatet oder war in einer Beziehung“, wobei sich Jolie natürlich auf Pitt bezieht, mit dem sie seit der Trennung im Dauer–Clinch liegt. Ein Statement, das man nicht unbedingt von einer Frau, die auf der gesamten Welt verehrt und bewundert wird, erwartet hätte. „Ich habe mich irgendwie darauf eingestellt, dass dieser Aspekt meines Lebens nicht im Mittelpunkt steht, wenn ich mich auf meine Kinder und meine Familie konzentriere“, so Jolie weiter. Denn ihre sechs Kinder seien nach wie vor ihre oberste Priorität im Leben.

Angelina Jolie: „Ich muss wieder leben. Wieder frei sein“ Ihr neuester, sehr persönlicher Film „Couture“ - Jolie spielt eine Frau, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird, die gleichzeitig aber auch eine neue Liebe findet – habe sie dazu angeregt, ihre Einstellung zu Beziehungen noch einmal zu überdenken. „Es hat einen Moment gedauert, bis ich sagen konnte: ‚Schau, [meine Rolle] kann ihre Tochter lieben und sich ihrer Tochter widmen und gleichzeitig als Frau dieses Bedürfnis haben und dieses Geschenk empfangen.‘ Und tatsächlich könnte das für sie sehr heilend sein“, reflektiert Jolie. Die Schauspielerin selbst unterzog sich einer beidseitigen Mastektomie, um ihr hohes individuelles Brustkrebsrisiko zu minimieren. Seitdem macht sie sich für Brustkrebs–Aufklärung stark. „Das Leben hat mich ein bisschen gebrochen“, sagt Jolie im Interview, gibt sich aber auch optimistisch und kampfbereit: „Ich muss wieder leben. Wieder frei sein.“