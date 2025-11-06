Brad Pitt verklagt Angelina Jolie über 35 Millionen Dollar

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Rechtsstreit zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie um ihr gemeinsam betriebenes französisches Weingut Château Miraval geht in die nächste Runde. Pitt verklagt seine Ex-Frau auf Schadensersatz in Höhe von 35 Millionen US-Dollar. Er behauptet, sie habe ihren Anteil am Unternehmen ohne seine Zustimmung verkauft, was gegen eine Vereinbarung verstoße, wonach keine der Parteien ihre Anteile ohne gegenseitige Zustimmung verkaufen dürfe. Jolie bestreitet die Existenz einer solchen Vereinbarung und wirft Pitt vor, einen "rachsüchtigen Krieg" gegen sie zu führen.

Wollte Pitt, dass Jolie schweigt? Der Streit eskalierte, nachdem Jolie ihre Anteile an Miraval im Jahr 2021 an Tenute del Mondo, eine Tochtergesellschaft der Stoli Group, verkaufte. Pitts Anwaltsteam argumentiert, dass dieser Verkauf die Betriebsabläufe des Weinguts gestört und finanziellen Schaden verursacht habe. Jolie behauptet, Pitt habe sich geweigert, ihre Anteile zu kaufen, es sei denn, sie unterzeichne eine Geheimhaltungsvereinbarung, die sie dazu verpflichten würde, über Vorwürfe von Missbrauch seinerseits in ihrer Ehe zu schweigen – insbesondere über einen Vorfall während eines Privatjetflugs im Jahr 2016: Damals soll Pitt ihr und Sohn Maddox gegenüber verbal un körperlich übergriffig geworden sein. Die Behörden erhoben jedoch keine Anklage und Jolie entschied sich, keine rechtlichen Schritte einzuleiten.

Juristisches Tauziehen Aktuelle Gerichtsunterlagen zeigen anhaltende Konflikte zwischen den Parteien über die Herausgabe von Dokumenten. Jolies Anwälte berufen sich auf das Anwaltsgeheimnis, um bestimmte Dokumente (22 an der Zahl) im Zusammenhang mit dem Verkauf zurückzuhalten, während Pitts Anwaltsteam darauf besteht, dass diese für den Fall aber entscheidend seien. In einer E-Mail vom Oktober 2023 betonten Jolies Anwälte, dass Pitt selbst die belastende Natur des Falls verursacht hat, indem er sie auf erhebliche Schadensersatzforderungen verklagte. Sie warfen ihm außerdem vor, Informationen über eine vierjährige Geheimhaltungsvereinbarung im Zusammenhang mit angeblichem persönlichem Fehlverhalten nicht offenzulegen. Pitt bestreitet die Vorwürfe und seine Anwälte behaupten, Jolie habe kurz nach dem Verkauf ihrer Miraval-Anteile eine umfassendere, gegenseitige Nichtverunglimpfungsklausel im Zusammenhang mit dem Scheidungsverfahren vorgeschlagen.