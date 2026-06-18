Angelina Jolie auf ihre Kinder angewiesen: Offene Worte über Probleme nach Scheidung

In einem seltenen Interview, in dem sie ihren neuen Film "Couture" bewarb, hat Angelina Jolie ehrliche Einblicke in ihre Beziehung zu ihren Kindern gegeben. Die Schauspielerin teilt mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt drei Adoptiv-Kinder - Maddox (24), Pax (22), Zahara (21) - und drei leibliche, Shiloh (20) und die Zwillinge Knox und Vivienne (17). Nach der Trennung des Ex-Paares blieben diese bei Jolie. Von ihrem Vater haben sich die gemeinsamen Kinder inzwischen weitgehend abgewendet. Dafür dürfte ihre Verbindung zu ihrer Mama seit der Scheidung umso stärker geworden sein. Es scheint ganz so, als hätten sie Partei für Jolie ergriffen, während sie von ihrem Vater nichts mehr wissen wollen.

Angelina Jolie hatte "Kampfgeist verloren" Im Vogue-Interview schien Jolie laut Vogue-Redakteur Mark Malkin auf ihre turbulente Scheidung anzuspielen, als sie über ihre aktuelle berufliche und private Situation sagte: "Ich glaube, mein Kampfgeist ist endlich zurück." "Ich hatte ihn eine Zeit lang verloren. Ich war etwas niedergeschlagen, und er kommt zurück, vor allem dank meiner Kinder, die jetzt älter sind und mich darin bestärken", verriet die Schauspielerin. Es wird deutlich, wie sehr Angelina Jolie auf die Unterstützung durch ihren Nachwuchs angewiesen ist. Kinder unterstützen Mama Jolie "Sie kennen mich besser als jeder andere, und sie mögen mich immer noch, was viel aussagt", sagte die 51-Jährige über ihre Kinder. "Ich glaube, sie bestärken mich sehr darin, wieder Aspekte von mir selbst auszuleben, die ich vielleicht nicht so frei ausleben konnte." Dabei verriet Jolie, dass sie nach ihrer Scheidung am liebsten mit der Schauspielerei aufgehört hätte, aber ihren Kindern zuliebe weitermachte. Angelina und Brad hatten 2014 nach rund zehn Jahren Beziehung geheiratet und trennten sich 2016. Während einer Reise im Jahr 2016 führte eine Auseinandersetzung, in die auch Maddox involviert war, zum endgültigen Bruch der beiden Stars. Jolie reichte die Scheidung ein. Pitt hatte nach der Trennung im Jahr 2016 lediglich ein Besuchsrecht zugeteilt bekommen. Jahrelang kämpfte er um ein geteiltes Sorgerecht vor Gericht. Inzwischen sind bis auf die Zwillinge alle Kinder erwachsen. Über Maddox, Shiloh und Zahara ist bekannt, dass sie den Nachnamen Pitt inzwischen abgelegt haben.

Jolie hingegen musste eigenen Angaben zufolge als alleinerziehende Mutter ihre persönlichen Träume hintanstellen und Schauspielrollen annehmen, um bei ihrem Nachwuchs sein zu können und sich finanziell abzusichern. "Ich konzentrierte mich auf die Regie und dachte, ich wollte meine internationalen Projekte realisieren", sagte sie. "Aber dann war plötzlich die einzige Möglichkeit, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, auch wenn ich nur kurz weg sein konnte, oder gut Geld zu verdienen, die Schauspielerei wieder aufzunehmen. Ich nahm nur kurze oder nahegelegene Angebote an, oder ich konnte meine Kinder mitnehmen." Jolie bezeichnet Kinder als "ihre besten Freunde" Vor Jahren hatte Angelina Jolie einmal zugegeben, keine richtigen Freunde zu haben. Nur mit Brad teilte sie einst alles. Diese Rolle scheinen inzwischen ihre Kinder übernommen zu haben. In den Jahren nach der Trennung wurde immer deutlicher, wie eng Jolies Bindung zu ihrem Nachwuchs ist. Im Jahr 2017 wurde Jolie bei PR-Terminen stets von ihren Kindern umgeben. Als sie sich damals zum ersten Mal über die Scheidung äußerte, erklärte sie mit brüchiger Stimme einer Reporterin, die sie auf den Streit zwischen Pitt und ihrem Sohn Maddox in Flieger ansprach: "Es war eine sehr schwierige Zeit. Wir werden diese Zeit überstehen und hoffentlich deswegen eine stärkere Familie werden." In demselben Jahr erzählte die Schauspielerin anlässlich ihrer Filmpremiere von "First They Killed My Father", noch nie sie so viel Unterstützung erhalten zu haben, wie von ihren Kindern.

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