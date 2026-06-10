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Zahara Jolie-Pitt: Letzter Schritt, um sich von Papa Brad zu lösen

Angelina Jolie warf Brad Pitt nach dem Ehe-Aus Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Es folgten jahrelange und anhaltende Streitigkeiten.
10.06.2026, 08:52

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Angelina Jolie posiert mit Tochter Zahara vor einem Rosenhintergrund.

Zahara Marley Jolie, die 21-jährige Tochter der Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt, hat rechtliche Schritte eingeleitet, um den Nachnamen ihres Vaters aus ihrem vollständigen Namen zu entfernen. 

Wie das US-Magazin People, dem die entsprechenden Gerichtsunterlagen vorliegen, berichtet, reichte Zahara Ende April beim zuständigen Gericht in Kalifornien einen Antrag auf Namensänderung ein. 

Tochter von Angelina Jolie schloss Studium ab und legte Namen von Brad Pitt ab

"Pitt" wird zunehmend abgelegt: Ein Trend in der Familie Jolie-Pitt

Zaharas Entscheidung kommt nicht überraschend, da sie im Mai ihr Diplom des Spelman College bereits unter dem Namen "Zahara Marley Jolie" entgegengenommen hatte. People zufolge schloss sie ein Studium der Psychologie mit einem Bachelor of Arts ab.

Zudem ist sie nicht die erste der Jolie-Pitt-Kinder, die sich von dem Nachnamen ihres Vaters distanzieren möchte. Ihr ältester Bruder Maddox Jolie, mittlerweile 24 Jahre alt, hatte wenige Tage zuvor einen ähnlichen Antrag eingereicht, wie People ebenfalls berichtet. Bereits seit Jahren tritt Maddox in der Öffentlichkeit und bei beruflichen Projekten unter dem Namen "Maddox Jolie" auf.

Auch Shiloh Jolie, die 20-jährige Tochter des berühmten Ex-Paares, hat Medienberichten zufolge den Nachnamen "Pitt" nach ihrem 18. Geburtstag abgelegt. Ihre Zwillingsgeschwister Knox und Vivienne (17) scheinen ebenfalls diesem Trend zu folgen, da auch Vivienne öffentlich bereits ohne den Doppelnamen auftrat, etwa in einem Broadway-Theaterprogramm.

Brad Pitts Reaktion auf Verlust von Tochter Zahara sorgt für Schlagzeilen

Vom Traumpaar zum Scheidungskrieg

Zehn Jahre ist der Flug bereits her, mit dem das damalige Hollywood-Paar Angelina Jolie und Brad Pitt mitsamt seiner sechs Kinder aus Frankreich nach Kalifornien heimkehrte. Während der Reise führte eine Auseinandersetzung zum endgültigen Bruch, Jolie reichte die Scheidung ein, die 2019 amtlich wurde. Es folgten Rechtsstreitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

2024 berichteten US-Medien unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente, dass Jolie im Rahmen des Verfahrens um das gemeinsame südfranzösische Weingut Château Miraval angab, dass bereits vor dem Vorfall im Flugzeug körperliche Misshandlungen durch Pitt stattgefunden haben sollen. Es sei schlicht das erste Mal gewesen, dass sich die Handgreiflichkeiten gegen die Kinder richteten. Jolie trennte sich danach umgehend, heißt es laut dem Promiportal Page Six in den Dokumenten.

In Gerichtsdokumenten hatte die US-Schauspielerin 2022 den angeblichen Gewaltausbruch Pitts im Flugzeug im September 2016 detailliert beschrieben. In den Unterlagen, auf die sich mehrere US-Medien beriefen, warf Jolie ihrem Ex-Ehemann darin schwere Handgreiflichkeiten gegen sie und einige der Kinder vor, die damals im Alter von 8 bis 15 Jahren waren. Die Rede ist von Schütteln, Würgen und einem Schlag ins Gesicht. 

Pitt und Jolie hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "Mr. und Mrs. Smith" verliebt und waren Mitte der 2000er-Jahre zusammengekommen. Pitt war damals noch mit Jennifer Aniston verheiratet.

Brad Pitt
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