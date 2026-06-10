Zahara Jolie-Pitt: Letzter Schritt, um sich von Papa Brad zu lösen

Wie das US-Magazin People, dem die entsprechenden Gerichtsunterlagen vorliegen, berichtet, reichte Zahara Ende April beim zuständigen Gericht in Kalifornien einen Antrag auf Namensänderung ein.

Zahara Marley Jolie , die 21-jährige Tochter der Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt , hat rechtliche Schritte eingeleitet, um den Nachnamen ihres Vaters aus ihrem vollständigen Namen zu entfernen.

"Pitt" wird zunehmend abgelegt: Ein Trend in der Familie Jolie-Pitt

Zaharas Entscheidung kommt nicht überraschend, da sie im Mai ihr Diplom des Spelman College bereits unter dem Namen "Zahara Marley Jolie" entgegengenommen hatte. People zufolge schloss sie ein Studium der Psychologie mit einem Bachelor of Arts ab.

Zudem ist sie nicht die erste der Jolie-Pitt-Kinder, die sich von dem Nachnamen ihres Vaters distanzieren möchte. Ihr ältester Bruder Maddox Jolie, mittlerweile 24 Jahre alt, hatte wenige Tage zuvor einen ähnlichen Antrag eingereicht, wie People ebenfalls berichtet. Bereits seit Jahren tritt Maddox in der Öffentlichkeit und bei beruflichen Projekten unter dem Namen "Maddox Jolie" auf.

Auch Shiloh Jolie, die 20-jährige Tochter des berühmten Ex-Paares, hat Medienberichten zufolge den Nachnamen "Pitt" nach ihrem 18. Geburtstag abgelegt. Ihre Zwillingsgeschwister Knox und Vivienne (17) scheinen ebenfalls diesem Trend zu folgen, da auch Vivienne öffentlich bereits ohne den Doppelnamen auftrat, etwa in einem Broadway-Theaterprogramm.