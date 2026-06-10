Zahara Jolie-Pitt: Letzter Schritt, um sich von Papa Brad zu lösen
Zahara Marley Jolie, die 21-jährige Tochter der Hollywood-Stars Angelina Jolie und Brad Pitt, hat rechtliche Schritte eingeleitet, um den Nachnamen ihres Vaters aus ihrem vollständigen Namen zu entfernen.
Wie das US-Magazin People, dem die entsprechenden Gerichtsunterlagen vorliegen, berichtet, reichte Zahara Ende April beim zuständigen Gericht in Kalifornien einen Antrag auf Namensänderung ein.
"Pitt" wird zunehmend abgelegt: Ein Trend in der Familie Jolie-Pitt
Zaharas Entscheidung kommt nicht überraschend, da sie im Mai ihr Diplom des Spelman College bereits unter dem Namen "Zahara Marley Jolie" entgegengenommen hatte. People zufolge schloss sie ein Studium der Psychologie mit einem Bachelor of Arts ab.
Zudem ist sie nicht die erste der Jolie-Pitt-Kinder, die sich von dem Nachnamen ihres Vaters distanzieren möchte. Ihr ältester Bruder Maddox Jolie, mittlerweile 24 Jahre alt, hatte wenige Tage zuvor einen ähnlichen Antrag eingereicht, wie People ebenfalls berichtet. Bereits seit Jahren tritt Maddox in der Öffentlichkeit und bei beruflichen Projekten unter dem Namen "Maddox Jolie" auf.
Auch Shiloh Jolie, die 20-jährige Tochter des berühmten Ex-Paares, hat Medienberichten zufolge den Nachnamen "Pitt" nach ihrem 18. Geburtstag abgelegt. Ihre Zwillingsgeschwister Knox und Vivienne (17) scheinen ebenfalls diesem Trend zu folgen, da auch Vivienne öffentlich bereits ohne den Doppelnamen auftrat, etwa in einem Broadway-Theaterprogramm.
Vom Traumpaar zum Scheidungskrieg
Zehn Jahre ist der Flug bereits her, mit dem das damalige Hollywood-Paar Angelina Jolie und Brad Pitt mitsamt seiner sechs Kinder aus Frankreich nach Kalifornien heimkehrte. Während der Reise führte eine Auseinandersetzung zum endgültigen Bruch, Jolie reichte die Scheidung ein, die 2019 amtlich wurde. Es folgten Rechtsstreitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.
2024 berichteten US-Medien unter Berufung auf vorliegende Gerichtsdokumente, dass Jolie im Rahmen des Verfahrens um das gemeinsame südfranzösische Weingut Château Miraval angab, dass bereits vor dem Vorfall im Flugzeug körperliche Misshandlungen durch Pitt stattgefunden haben sollen. Es sei schlicht das erste Mal gewesen, dass sich die Handgreiflichkeiten gegen die Kinder richteten. Jolie trennte sich danach umgehend, heißt es laut dem Promiportal Page Six in den Dokumenten.
In Gerichtsdokumenten hatte die US-Schauspielerin 2022 den angeblichen Gewaltausbruch Pitts im Flugzeug im September 2016 detailliert beschrieben. In den Unterlagen, auf die sich mehrere US-Medien beriefen, warf Jolie ihrem Ex-Ehemann darin schwere Handgreiflichkeiten gegen sie und einige der Kinder vor, die damals im Alter von 8 bis 15 Jahren waren. Die Rede ist von Schütteln, Würgen und einem Schlag ins Gesicht.
Pitt und Jolie hatten sich bei den Dreharbeiten zu dem Film "Mr. und Mrs. Smith" verliebt und waren Mitte der 2000er-Jahre zusammengekommen. Pitt war damals noch mit Jennifer Aniston verheiratet.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
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