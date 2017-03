Angelina Jolie: Ist dieser Mann ihr Neuer?

Die Scheidung von Brad Pitt ist noch nicht einmal durch, da soll es im Leben von Angelina Jolie schon einen neuen Mann geben: Rund ein halbes Jahr nach der Trennung von ihrem Ehemann Brad Pitt zeigte sich die Schauspielerin in Kambodscha mit einem mysteriösen Unbekannten. Sofort wurden Gerüchte laut, dass Jolie wieder vergeben sein könnte.

Spekulationen um Jolies Beziehungsstatus

Die sechsfache Mutter wurde von einem blonden Feschak anlässlich der Premiere ihres neuesten Streifens "First they killed my daughter" nach Kambodscha begleitet. RadarOnline veröffentlichte Fotos, auf denen Jolie und ihr mysteriöser Begleiter Seite an Seite durch die Straßen der südostasiatischen Stadt Siem Reap schlendern.

Hollywood Actress, Angelina Jolie Steps Out With A New Man [PHOTOS] https://t.co/JwoAboIEvv pic.twitter.com/RTAn8rOwds — Queen-Doosh (@QueenDoosh27) 6. März 2017

Auch mit Angies Kindern hat der Mann bereits Bekanntschaft gemacht und soll ihnen laut RadarOnline sogar teure Geschenke gemacht haben: So gab’s für Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne angeblich Goldarmbänder von Mamas Begleiter.

Ein Insider heizt gegenüber dem Promiportal Liebesgerüchte an: "Brad wird durch die Decke gehen, wenn er das erfährt."

Sie kennen sich schon länger

Aber ist Angelina Jolie wirklich wieder verliebt, oder schreiben die Klatschmagazine nur mal wieder eine wilde Romanze herbei? Tatsache ist, dass es nicht das erste Mal war, dass sich Angelina Jolie in der Öffentlichkeit an der Seite des mysteriösen Gönners zeigte.

Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun

2015 hatte er Pitts Noch-Ehfrau auf ihrer Reise nach Myanmar begleitet, als sie in ihrer Funktion als UN-Sondergesandte ein Flüchtlingslager besucht hatte.

Foto: REUTERS/Soe Zeya Tun

Die Seite gossipcop.com vermutet, dass es sich um ein Mitglied aus Angies Security-Team handelt. Die beiden scheinen sich aber auch privat gut zu verstehen.

Dass sich Angelina Jolie derzeit so unverhohlen mit einem neuen Mann in der Öffentlichkeit präsentieren würde, ist eher unwahrscheinlich. Immerhin wird momentan jeder ihrer Auftritte kritisch beäugt – und eine neue Beziehung könnte Jolies Chancen im Sorgerechtsstreit mit Brad Pitt schwächen...