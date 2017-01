Nach außen gibt Angelina Jolie ja gern die starke Powerfrau. Wie es ihr nach der Trennung von Brad Pitt als alleinerziehende Mutter tatsächlich geht, will nun das OK!-Magazin in Erfahrung gebracht haben.

Jolie als Single-Mum überfordert?

Seit sie im September die Scheidung von Brad Pitt eingereicht hat, schupft Jolie die elterlichen Pflichten für ihre sechs Kinder quasi im Alleingang. Eine Aufgabe, die ihr einem Insider zufolge allerings schön langsam über den Kopf hinauswachsen soll.

"Sie hat nie wertgeschätzt, was für eine große Hilfe Brad war", verrät die Quelle des Promimagazins. "Es hat den Kleinen vorgelesen und hat für sie gekocht."

"Nun, da sie das alles selbst machen muss, ist sie überwältigt und die ganze Zeit über ängstig. Das und eine Strategie für die Scheidung zu entweickeln, stresst sie. Sie schläft kaum und ist nichts", behauptet der Insider weiter.

Tatsächlich machte die ohnehin schon extrem schlanke Jolie einen besonders dünnen Eindruck, als sie Anfang es Jahres zusammen mit Tochter Shiloh in einem Supermarkt fotografiert wurde. Aber zumindest wagt sie sich immer öfter in die Öffentlichkeit.

???????? Angelina Jolie and her daughter Shiloh are pictured shopping for groceries in Los Angeles, CA. ???????? #AngelinaJolie #New #JoliePersonal #Fangie #shilohjoliepitt Ein von Angelina Jolie (@angelinajoliepersonal) gepostetes Foto am 5. Jan 2017 um 8:59 Uhr

Ausflüge und Shopping-Touren

Um ihre Kinder vom Scheidungs-Stress so gut es geht abzulenken, versucht es Angelina Jolie offenbar mit einem Trostprogramm: Anfang des Jahres unternahm der Leinwandstar zusammen mit Maddox, Pax, Zahara, Shiloh und den Zwillinge Vivienne und Knox seinen Kindern einen Ausflug nach Colorado, wo es gemeinsam auf die Piste ging.

Auch beim Eis-Schlecken wurden die Jolie-Pitt-Kids gesichtet.

Jetzt wurde Jolie in Begleitung von Sohn Pax in einem Schuhgeschäft in Los Angeles geknipst.

Shopping scheint momentan Jolies Haupt-Ablenkungsstrategie zu sein: Auch an Brad Pitts Geburstag am 18. Dezember hatte sie mit Shiloh eine Shoppingtour unternommen und ihr eine Vintage-Kamera gekauft ( dazu mehr ).

????Angelina Jolie and Shiloh were spotted choosing a camera in LA on Dec 18. pic.twitter.com/OnyqAZaEFC — AngelinaJoliePH (@ajolieph) December 20, 2016

Im Sorgerechtsstreit mit Brad Pitt hat sich Angelina Jolie inzwischen darauf geeinigt, ihre Scheidung zum Wohle ihrer Kinder unter Ausschuss der Öffentlichkeit abzuwickeln. "Die Parteien und ihre Vertreter haben vereinbart, das Persönlichkeitsrecht ihrer Kinder und Familie zu schützen, indem sie sämtliche Gerichtsdokumente vertraulich behandeln", hieß es in einem Statement des ehemaligen Traumpaares.