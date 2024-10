Andrew Garfield: So zerstörte er die Träume seines Vaters

"The Social Network", "Tick, Tick… Boom!", " The Eyes of Tammy Faye" und natürlich "The Amazing Spider-Man": Andrew Garfield gehört zu den aktuell gefragtesten Schauspielern Hollywoods. An der Seite von Florence Pugh ist er Anfang 2025 im Liebesdrama "We Live in Time" im Kino zu sehen, für das er aktuell in den USA bereits zahlreiche Promo-Auftritte absolviert.