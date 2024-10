Andrew Garfield: "Würde gern in Erotikfilm mitspielen"

Andrew Garfield (41) ist nach einer längeren Auszeit zurück: Mit dem Liebesdrama "We Live in Time" ist er ab Jänner 2025 wieder in den Kinos zu sehen. An seiner Seite: Florence Pugh .

"Erotik ist wohl erledigt"

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter gab Garfield zu, dass er gerne mal in einem Erotikfilm mitspielen würde. Filme wie "Eine verhängnisvolle Affäre" (mit Michael Douglas und Glenn Close), "Babygirl" (mit Nicole Kidman) oder "Queer" (mit Daniel Craig) hätten es ihm angetan.

Aber der 41-Jährige ist sich bewusst, dass sein Wunsch wahrscheinlich nicht so bald in Erfüllung gehen wird. Denn dieses Genre – oder anders ausgedrückt: Erotik auf der Leinwand – sei einfach nicht mehr so stark bei jüngeren Leuten gefragt, sei er sich sicher. Den Grund sieht er in der jederzeit verfügbaren und allgegenwärtigen Internetpornografie: "Es ist wahrscheinlich nur folgerichtig, dass sie, weil sie so viel irrer, expliziter Pornografie ausgesetzt sind, die mit einem Klick verfügbar ist, sagen: 'Bin bedient.'"

Sein etwas enttäuschtes Resümee: "Erotik ist wohl erledigt, weil Pornografie alles dominiert."