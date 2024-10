Wie Eminems Tochter Hailie auf ihrer Hochzeit ihre Schwangerschaft verbergen konnte

Per Musikvideo hat Rapper Eminem diese Woche bekanntgegeben, dass er Großvater wird. Der Clip zu dem Song "Temporary", den der 51-Jährige am Donnerstag auf Youtube veröffentlichte, zeigt Videoclips seiner Tochter Hailie als kleines Mädchen sowie jüngere Aufnahmen, unter anderem von ihr im Hochzeitskleid.

Hailie tat nur so, als würde sie Alkohol trinken

Hailie wollte die frohe Botschaft zum Zeitpunkt des Jaworts noch geheim halten, und Freundin Brittany Ednie unterstützte sie dabei. "Die Leute wussten nicht, dass sie schwanger ist", verriet Ednie im gemeinsamen Podcast "Just A Little Shady". "Sie hat sich also ein Getränk geschnappt und es nicht getrunken, wie es verantwortungsbewusste Eltern tun. Immer wenn sich die Leute umdrehten, reichte sie mir ihr Getränk, und ich trank einen Schluck, sodass es so aussah, als ob sie den ganzen Abend über ständig trinkt." Scott lobte den Aufwand: "Brittany hat sich für das Team eingesetzt", so Hailie. "Ich habe dich nie darum gebeten, das zu tun. Es war wie eine unausgesprochene Sache zwischen uns."