Tochter von Eminem: Post-Wedding-Blues nach dem Jawort

In zahlreichen Songs besang Rapper Eminem seine Tochter Hailie Jade Scott. So rappte er in seinen bekanntesten Songs über sein verpfuschtes Leben, und dass nur die Geburt seiner Tochter ihn überleben ließ.

Seitdem nimmt sie einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben ein. Mittlerweile ist Scott 28 Jahre alt - und lebt ihr eigenes Leben. Sie hat Psychologie studiert und versucht sich als Influencerin und Podcasterin - über drei Millionen Menschen folgen ihr alleine auf Instagram. Seit Kurzem ist sie verheiratet.

In einem auf Instagram veröffentlichten Video schildert Scott nun, wie es ihr fast ein Monat nach dem Jawort geht. "Es fühlt sich so an, als würde das Leben wieder langsamer werden", so Scott, während sie sie sich schminkt. Nun, da die Phase der Planung vorbei sei, verspüre sie allerdings einen "Post-Hochzeits-Blues" - also eine gewisse Melancholie, wie sie verrät. Sehen Sie hier das Video:

Dass sie heiraten wird, verkündete sie Anfang Februar 2023 ebenfalls auf Instagram. Auf Bildern war zu sehen, wie Partner Evan McClintock vor Scott auf die Knie geht und das Paar im Anschluss mit Schampus anstößt. Auch der Verlobungsring war zu erkennen. "Ganz normaler Wochenendrückblick", kommentierte Scott ihr Posting. "Ich liebe dich", ergänzte sie. Im Mai 2024 teilte sie dann mit, dass sie geheiratet hat. "Bin als Ehefrau aufgewacht", kommentierte sie Fotos ihres großen Tages.

In ihrem neuen Video verriet sie zudem, dass sie und McClintock sich spontan entschieden hatten, eine Hochzeitsreise zu machen. Ungewohnt sei nach wie vor, dass sie nun von ihrem "Ehemann" spreche. Segen von Eminem Eigenen Angaben zufolge hat McClintock seinen Schwiegervater Eminem vor dem Antrag um seinen Segen gebeten. Er habe lange darüber nachgedacht, hatte er in einer Folge von Hailies "Just a Little Shady"-Podcast verraten. Zu Weihnachten habe er dann die Gelegenheit genützt, und mit Eminem das Gespräch gesucht. "Ich habe gesehen, wie dein Vater nach unten gegangen ist, und gedacht: 'Ich muss es jetzt sofort tun, oder ich mache es heute nicht und dann muss ich einen anderen Termin vereinbaren'", so McClintock. Sein Plan verlief erfolgreich. Hailie Scott stammt aus Eminems früheren Beziehung mit seiner heutigen Ex-Frau Kim Mathers. Die beiden waren bereits zwei Mal verheiratet: Drei Jahre nach der Geburt von Hailie gaben sie sich 1999 zum ersten Mal das Jawort, 2001 wurde die Ehe geschieden. Im Jänner 2006 heirateten sie erneut - und trennten sich nur drei Monate später wieder.