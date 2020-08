Andrea Bocelli verlor seine Hündin im Meer und richtet Appell an Fans

Der italienische Startenor Andrea Bocellli hat bei einer Bootstour vor Sardinien seine Hündin "Pallina" verloren. Er richtete einen Appell an seine Fans per Facebook, in der Hoffnung, den kleinen Windhund wiederzufinden. Das Tier verschwand im Meer des Golfes Aranci im Norden Sardiniens, schrieb Bocelli, der auf Facebook Bilder des Hundes postete.