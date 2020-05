Andrea Bocelli erkrankte an Covid-19

Der italienische Tenor Andrea Bocelli hat am Dienstag im Krankenhaus "Cisanello" in Pisa Blut für Forschungszwecke gespendet, nachdem er von der Lungenkrankheit Covid-19 genesen ist. Der 61-jährige Starkünstler berichtete, dass er bereits am 10. März positiv auf das Coronavirus getestet worden sei.