Anderson in Rage: Spenden für arme Kinder gehen an Notre-Dame

Anderson hoffe nach wie vor, dass die Veranstalter der Spendenaktion ihre Entscheidung überdenken und den gesamten Betrag an notleidende Kinder spenden werden, "wo es gebraucht wird. An die Gemeinschaft in Marseille, so wie es gedacht war. Und wesentlich mehr Menschenleben besser machen würde."

Im Rahmen der Spendengala wurden an jenem Abend 439.769 Euro gesammelt. Der Fußballklub äußerte sich bislang nicht zu Andersons Kritik.