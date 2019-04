Aufregung im Netz: Schon fast eine Milliarde Spenden für Notre-Dame

Zwei Tage nach dem verheerenden Brand der Notre-Dame-Kathedrale ist schon fast eine Milliarde Euro an Spenden für den Wiederaufbau zusammengekommen. "Heute Morgen waren es fast 900 Millionen. Ich denke, wir werden heute noch die Milliardengrenze überschreiten", sagte der Fernsehmoderator Stephane Bern, der im Auftrag von Staatschef Emmanuel Macron für die Renovierung historischer Baudenkmäler in Frankreich zuständig ist, am Mittwoch dem Sender RMC. Er erhalte Spenden aus vielen Ländern für die Kathedrale. "Die ganze Welt ist an unserer Seite", sagte Bern.

Ganz so scheint es nicht der Fall zu sein. Das schnelle Spendenaufkommen für die Kathedrale erfreut nicht jeden. In den sozialen Medien herrscht große Aufregung darüber. Viele User haben kein Verständnis dafür, dass für eine Kirche in so kurzer Zeit so viel Spendengeld zusammen kommt, für humanitäre Katastrophen oder Hunger in der Welt jedoch nicht. Als weiterer Grund für das Unverständnis wird auf Twitter die Höhe des Vermögens des Vatikans genannt.