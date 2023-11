Ungeschminkt und ohne BH unterwegs: Erkennen Sie diesen Star?

Auf Hollywood-Events zeigte sich diese Promidame stets stylisch herausgeputzt. Privat geht sie es lieber entspannt an. Auch als sie kürzlich in Madrid geknipst wurde, war die Schauspielerin in Normalo-Montur unterwegs. Ungeschminkt, mit hochgesteckten Haaren und einer dunklen Sonnenbrille wurde die 37-Jährige gesichtet, als sie in der spanischen Hauptstadt unterwegs war. Zu einer lockeren Hose trug sie ein schwarzes Shirt - auf einen BH schien sie zu verzichten. Zu dem lässigen Look kombinierte der Star schwarze Boots und einen khakifarbenen Mantel, den sie offen trug - doch erkennen Sie auf den ersten Blick, um wen es sich handelt?

Wenn nicht - ein hier ein paar Tipps:

Ungeschminkt: Erkennen Sie diese Schauspielerin?

Die Schauspielerin, die 2021 dank einer Leihmutter auch erstmals Mama geworden ist, begann ihre Schauspielkarriere mit Nebenrollen in diversen Fernsehserien. Sie war als Liz in der Pilotfolge von "Jack & Bobby" (2004) und in einer Episode von "The Mountain" (2004) zu sehen. Außerdem hatte sie einen kurzen Auftritt als Verkäuferin in "O.C., California" (2005).