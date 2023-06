In Verruf geraten: Amber Heard feiert Comeback - als Psychiaterin

Amber Heards Red-Carpet-Comeback

Neue Filmprojekte standen für eine Weile keine an für die 37-Jährige. Doch das scheint sich jetzt zu ändern. Vor nur wenigen Wochen hatte Heard bestätigt, bald wieder auf die Leinwand zurückzukehren. "Ich liebe Spanien so sehr", erzählte sie einem lokalen Reporter auf Spanisch. Als die "Aquaman"-Schauspielerin gefragt wurde, ob sie irgendwelche Filme geplant habe, entgegnete sie euphorisch mit: "Oh ja." "Ich mache immer weiter", fügte Heard hinzu. "So ist das Leben."