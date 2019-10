Amal Clooneys Schwester in Singapur verhaftet

Einmal Pusten später war klar: Alamuddins Pegel befand sich deutlich über dem erlaubten Limit. Leider war das an diesem Abend nicht ihr einziges Vergehen - zusätzlich fehlte ihr die Fahrerlaubnis für ein Auto der Klasse 3 sowie eine Versicherung für den Geländewagen. Alamuddin bekannte sich am Montag schuldig und wurde zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 4.000 Euro und vier Wochen Gefängnis verurteilt. Zudem darf sie die nächsten vier Jahre nicht mehr fahren, zumindest in Singapur.

Die 41-Jährige Amal vertrat ihre Schwester zwar nicht offiziell, dürfte ihr aber mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. Sie lebt mit Ehemann George Clooney und den Zwilllingen Alexander und Ella hauptsächlich in Los Angeles.