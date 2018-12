Amal Clooney meistert Doppelbelastung anscheinend mühelos

Kaum zu sehen: Clooney setzt auf Home Office

In Londoner Anwaltskreisen werde Amal auch gelobt, so die GALA. Sei sei immer kompetent, verlässlich und bestens vorbereitet. Doch die Doppelbelastung von Kindern, Karriere und wohltätigem Engagement scheint Spuren zu hinterlassen. Die Anwältin wirke oft gehetzt, beobachten andere Kanzlei-Mitarbeiter. Seit der Geburt ihrer Zwillinge Alexander und Ella (1) bekommen ihre Kollegen in London sie angeblich seltener zu Gesicht, da sie oft von zuhause aus arbeite oder unterwegs sei.

Schwiegereltern hüten die Kinder

George und Amal besitzen zwar ein Anwesen im englischen Sonning, sind aber immer häufiger in den USA unterwegs. Grund dafür sind nicht nur berufliche Termine. Denn in den letzten Monaten kümmern sich George Clooneys Eltern immer öfter um die beiden Enkelkinder. Aber nicht nur die Großeltern sind angeblich für die Kinder da. Schon im Oktober habe der Hollywood-Schauspieler ganze sieben Nannys eingestellt, die dem Paar behilflich sein sollen, erzählte ein Insider gegenüber dem US-Klatschblatt National Enquirer.