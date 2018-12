Spekulationen um George und Amal Clooney

Der Cousin des Schauspielers ist sich zudem sicher, dass der Mime seiner Rolle als potentieller Pate bestimmt gerecht werden würde.

"Ich bin stark dafür, dass er gefragt wird. Er würde ein wunderbarer Taufpate sein - er ist ein toller Kerl", so Breslin.

Dass sich die Clooneys mit Meghan und Harry gut verstehen, ist kein Geheimnis. So war das Hollywoodpaar auch bei der Hochzeit des Prinzen und der ehemaligen Schauspielerin im Mai zu Gast. Insidern zufolge sollen die Clooneys, die mit ihren Zwillingen ein Anwesen in England bewohnen, ihre royalen Freunde nach deren Hochzeit sogar auf ihr Anwesen am Comer See nach Italien einfliegen haben lassen.