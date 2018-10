Teure Hilfe: Clooneys heuern sieben Nannys für Zwillinge an

Seit Amal Clooney wieder berufstätig ist, soll George Clooney mit der Erziehung der Zwillinge Ella und Alexander überfordert sein. Deswegen will er nun angeblich ein Team von sieben Nannys anstellen, die sich rund um die Uhr um seine Kinder kümmern sollen.

Sieben Nannys für die Zwillinge?

" George will ein Team von Kindermädchen anstellen, um sicher zu gehen, dass er in allen seinen Häusern Verstärkung hat. In Mexiko, Los Angeles, England und Italien", behauptet ein vermeintlicher Insider gegenüber dem US-Klatschblatt National Enquirer.

Schließlich ist nicht nur Amal als Menschenrechtsanwältin oft unterwegs. Auch George Clooney, der seit Juni 2017 zweifacher Vater ist, ist als Schauspieler häufig auf Reisen. Seine Karriere musste er in letzter Zeit aber offenbar hintanstellen.