Allüren des "Nanny"-Stars: Wieso man Fran Drescher kaum zu Gesicht bekommt

Doch anders als in den Anfängen ihrer Karriere, als sie jede Rolle annahm, die sie bekommen konnte, war Drescher in den letzten Jahren viel wählerischer, was ihre Schauspieljobs anbelangt. Daher taucht ihr Name auch immer seltener auf Besetzungslisten auf. Die Entscheidung, sich weitgehend aus dem Showbusiness zurückzuziehen, war eine, die Drescher bewusst getroffen hat. Finanzielle Sorgen muss sie keine haben. Das Vermögen der New Yorkerin wird auf rund 25 Millionen US-Dollar geschätzt.

"Ich versuche nicht mehr, es zu schaffen", sagte Drescher einmal gegenüber Us Weekly. "Ich habe es geschafft, also kann ich bei dem, was ich tue, etwas wählerischer sein, weil ich keine Karriere mehr aufbauen muss. Ich habe bereits eine. Und ich bin älter."

Fran Drescher stellt hohe Ansprüche an ihre Rollen

Abrackern will sie sich also nicht mehr. Und so heißt es über den einstigen Sitcom-Star, sie würde an Projekten, bei denen sie mitspielt, hohe Anforderungen stellen. Unter anderem möchte Drescher keine anstrengenden Szenen in der Nacht drehen müssen.

Die Bedeutung von Dreschers Charakter für die Handlung des Films spielt auch eine Rolle, wenn sie entscheidet, ob sie sich der Besetzung anschließt oder nicht. Wenn die Rolle kein integraler Bestandteil des Films ist, wird sie es nicht in Betracht ziehen, den Job anzunemen. Auch die Gage muss stimmen.