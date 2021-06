Fran Drescher überrascht mit Enthüllung über "Die Nanny"

Als modisch exzentrische "Nanny" erlangte Fran Drescher in der gleichnamigen Serie internationale Bekanntheit. Die Serie wurde von 1993 bis 1999 vom Sender CBS produziert und in insgesamt über hundert Ländern ausgestrahlt. Drescher, die als Kind von Eltern mit rumänisch-jüdischer Herkunft geboren wurde und ihre erste kleine Rolle 1977 in "Saturday Night Fever" übernahm, spielte in "Die Nanny" eine Brautmodenverkäuferin namens Francine "Fran" Joy Fine, die als Kindermädchen für die Kinder des verwitweten Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield anheuert.

Drescher über Einrichtung von Mr. Sheffields Haus

In "The Morning Show" plauderte Drescher nun über ihre ehemalige Erfolgsrolle. Dabei verriet sie ein bisher unbekanntes Detail über die Serienkulisse und das Haus von Mr. Sheffield, in dem die Serie gedreht wurde. Die 63-Jährige verriet, dass die Wendeltreppe, die vom Wohnzimmer hinauf in die obere Etage führte, eigens installiert wurde, damit sie eine "in jeder Folge eine Fashionshow " machen konnte.

Die Wendeltreppe sollte es ermöglichen, dass die Zuschauer jeden Zentimeter von Fran Fines Outfits sehen konnten - womit die Bemühungen der Garderobenabteilung der Show belohnt wurden.