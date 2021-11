Rechtsexperten halten es für unwahrscheinlich, dass Baldwin strafrechtliche Konsequenzen drohen - auch wenn zivilrechtliche Folgen möglich sind, zumal Baldwin auch Produzent ist.

Alec Baldwins Lebenstragödie reiht sich ein in eine lange Reihe größerer und kleinerer Fehltritte und Skandale.

2018 wurde er nach einem Streit in New York wegen versuchten Angriffs und Belästigung angeklagt. Baldwin soll damals einen 49 Jahre alten Mann geschlagen haben, weil dieser ihm einen Parkplatz weggeschnappt hatte. 2014 nahm ihn die Polizei in Gewahrsam, weil er mit seinem Fahrrad in falscher Richtung auf der Fifth Avenue in Manhattan fuhr. Immer wieder fiel Baldwin in der Vergangenheit mit aggressivem Verhalten auf. Ende 2013 hatte der Sender NBC eine nächtliche Chat-Show des Schauspielers eingestellt, weil er einen Fotografen vor seiner Wohnung homophob beleidigt haben soll.

Am Tag des mutmaßlichen Vorfalls war eine kanadische Schauspielerin ins Gefängnis gekommen, die als Stalkerin von Baldwin verurteilt worden war. Anschließend machte Baldwin in einem Artikel im New York Magazine seinem Ärger Luft und schrieb, er habe das Leben in der Öffentlichkeit satt. In New York könne seine kleine Tochter kein "normales Leben" führen. Baldwin schimpfte in dem Artikel über die Medien, über die Stadt, in der er seit 1979 wohnt, und über das Leben in der Öffentlichkeit in den USA im Allgemeinen.

Ruhe nach dem Sturm

Einen Skandal löste er auch 2007 aus, als er seine damals elfjährige Tochter aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger als "unverschämtes kleines Schwein" beschimpfte. Damals lieferte sich das Ex-Paar einen erbitterten Sorgerechtsstreit.

Nach dem Studium in New York schaffte Baldwin mit seiner Rolle in "Jagd auf Roter Oktober" 1990 den Durchbruch. Galt er Mitte der 2000er noch als Hollywood-Proll mit schmutzigen Scheidungsschlagzeilen, zahlreichen Film-Flops und immer weniger Rollenangeboten, so hatte er es heute wieder ganz nach oben geschafft: Gefeierte Hauptrolle in der Erfolgsserie "30 Rock" (2006-2012), mehrere andere Film-, Fernseh- und Synchronsprecherjobs und der viel gelobte Interview-Podcast "Here's the Thing". 2018 moderierte er einige Monate lang eine eigene Talkshow im Fernsehsender ABC.