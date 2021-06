Chicago verzeichnete bis Mai rund 200 Morde – knapp 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In New York sind heuer bisher rund 450 Schießereien mit Toten und Verletzten gemeldet worden – ein Plus von 85 Prozent. Auch in Portland/Oregon und Tuc-son/Arizona stieg die Mordrate um 80 Prozent.

In Minneapolis, der Stadt, die durch die Tötung des Schwarzen George Floyd im Mai 2020 durch einen weißen Polizisten weltweit Schlagzeilen geschrieben hatte, stieg die Zahl der Mord-Delikte zwischen Dezember 2020 und März 2021 um knapp die Hälfte (46 %).