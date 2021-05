Kathrin Glock: Muttertagsgrüße mit Pistole

Am Muttertag dominieren auf Instagram traditionell Blumensträuße, schwülstige Danksagungen und "Throwback"-Bilder von Mutter und Kind. Die Kärntner Unternehmerin Kathrin Glock sorgte am Sonntag mit einem etwas anderen Muttertagswunsch für Aufsehen. In ihrer Instagram-Story postete sie das Foto einer Pistole, die auf einer schwarzen Buchstabentafel liegt. Darauf steht "Happy Mother's Day".

Instagram-Storys verschwinden nach 24 Stunden, doch auf Twitter und Facebook verbreiteten sich rasch Screenshots vom Profil der 40-Jährigen. Vor allem im Kontext der jüngsten Frauenmorde wurde die Inszenierung mit Schusswaffe extrem kritisch gesehen.