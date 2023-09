Albert erteilt Zwillingen in Charlènes Abwesenheit Lektion in Bodenständigkeit

Jacques und Gabriella, die beiden Kinder des Fürstenpaares von Monaco, mögen zwar in einem Palast aufwachsen, dennoch ist es Albert II. wichtig, seinen Nachwuchs für das Thema Umweltschutz zu sensibilisieren. Und während Fürstin Charlène dieser Tage in ihrer Heimat Südafrika weilt, ließ sich der monegassische Fürst am Wochenende von den Zwillingen zu einem ungewöhnlichen Termin begleiten.

Albert sammelt mit Zwillingen Müll

Albert II. nahm zusammen mit dem Erbprinzen Jacques und Prinzessin Gabriella am World Cleanup Day teil. Gemeinsam setzte sich das Trio für eine saubere, gesunde und müllfreie Zukunft ein - indem es die Ärmel hochkrempelte, um den Unrat von der Straße aufzuklauben.

