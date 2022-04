"Akte X"-Star Gillian Anderson: "Intimer" Moment mit Bill Clinton

"Es war ein Mittagessen für ihn in jemandes schickem Haus in den Hollywood Hills. Am Ende seiner Rede haben wir uns in einer Reihe aufgestellt und er ging die Reihe entlang und wir durften ihn treffen", erinnerte sich Anderson zurück. Das Kennenlernen mit Clinton beschrieb sie als sehr positiv: "Er hat das Wunderbarste der Welt getan. Das Ding, wo er dir die Hand schüttelt und gleichzeitig deinen Ellbogen packt." Das Händeschütteln mit dem Ehemann von Hillary Clinton scheint bei der "Akte X"-Darstellerin Eindruck hinterlassen zu haben: "Er hält deinen Arm weiter hoch, ein intimes kleines Ding, stellt Blickkontakt her und geht dann zur nächsten Person über. Dann sieht er dich an."

Moderator Jimmy Kimmel erwiderte, er habe die gleiche Art von Begrüßung erlebt. Ein "Blick zurück" fehlte bei seinem Treffen mit Clinton allerdings. Gillian scherzte über ihren Moment mit dem ehemaligen Staatsoberhaupt von Amerika: "Ich ging nach Hause, das war in den Tagen der Anrufbeantworter, ich dachte buchstäblich, dass zu Hause eine Nachricht von ihm auf mich warten würde."