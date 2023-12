Affront vor Weihnachten: Prinzessin Madeleine von Skandal-Vergangenheit eingeholt

Prinzessin Madeleine von Schweden und ihr Ehemann Chris O'Neill sind zusammen mit ihren drei Kindern für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage nach Schweden gereist, wo sie sich am 18. Dezember zusammen mit anderen Mitgliedern des Königshauses beim traditionellen Weihnachtsbaum-Empfang im Palast zeigten. Doch in Madeleines Heimat erwartete die Prinzessin auch eine böse Überraschung, als ein ehemaliger Ski-Star sich in einem Video auf Social Media einen pikanten Seitenhieb in ihre Richtung erlaubte.

Ex-Ski-Star spielt auf Madeleines Vergangenheit an

Der ehemalige norwegische Skilangläufer Petter Northug postete auf Instagram einen Weihnachtsgruß. In dem Video inszeniert er sich mit einer Krone und einem Umhang und singt darüber, wie sein Leben wohl verlaufen wäre, wenn er als Schwede zur Welt gekommen wäre. "Und mit König Carl Gustaf feiern wir am Stureplan. Mit Prinzessin Madeleine machen wir Prinzenkinder in einem Club in der Altstadt", lautet eine Zeile des Songs.

➤ Lesen Sie hier mehr: Prinzessin Victoria von Schweden: Foto deckte heimliche Romanze auf