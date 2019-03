Affleck nach der Entzugsklinik: Familienidylle & Liebescomeback

"Er und Jen haben eine wirklich gute Beziehung. Er liebt es Zeit it seinen Kindern zu verbringen", erzählte die Quelle weiter.

Schauspieler bedankte sich bei Familie

Nachdem er seine Zeit im Entzug beendet hatte, bedankte sich Affleck in den Sozialen Medien bei seiner Familie. Im letzten Jahr erklärte der Oscarpreisträger auf Instagram, dass er 40 Tage in einem Behandlungszentrum verbracht hatte und sich in ambulanter Pflege befindet.

In seinem Beitrag schrieb er: "Der Beistand den ich von meiner Familie, meinen Kollegen und Fans erhalten habe bedeutet mir mehr, als ich sagen kann. Es hat mir Kraft gegeben und den Mut über meine Krankheit mit anderen sprechen zu können."