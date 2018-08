Oscarpreisträger Ben Affleck erneut in Entzugsklinik

Hollywood ist ein hartes Pflaster: Spiel,- Alkohol-und Drogensucht bestimmen den Alltag vieler Stars.

Entzug Nummer drei

Laut der US-Seite TMZ soll Schauspieler Ben Affleck (46) im Kampf gegen seine Alkoholsucht erneut einen Rückfall erlitten haben. Nach seinem Entzug im Jahr 2001 und im Dezember des letzten Jahres soll sich der Star abermals in eine Entzugsklinik bringen haben lassen. Angeblich auf Wunsch seiner Ex Jennifer Garner (46), die Ben am Mittwochnachmittag gemeinsam mit einer Bekannten zu Hause abholte und den 46-Jährigen gegen 18:00 in die Einrichtung brachte.