Adelsexpertin "schockiert": Vorwürfe gegen Prinzessin Madeleine

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Mitglieder des schwedischen Königshauses bei ihren beruflichen Terminen kürzer treten. Dennoch war der Palast um bemüht, in der Krise Präsenz und Engagement zu zeigen. So ließ sich Prinzessin Sofia sogar zur Pflegekraft weiterbilden, was vom schwedischen Volk goutiert wurde. Einzig von Prinzessin Madeleine zeigt man sich mal wieder enttäuscht. Die dreifache Mutter sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, im vergangenen Jahr zu wenige offizielle Termine wahrgenommen zu haben.

Madeleine nahm 2020 nur einen offiziellen Termin wahr

Im Namen des schwedischen Königshauses hat Madeleine 2020 an nur einem einzigen offiziellen Termin teilgenommen, nämlich an der digitalen Verleihung eines Preises der "World Childhood Foundation" am 21. Dezember. Auch für die Dokumentation "Das Jahr mit der Königsfamilie" ließ sich die 38-Jährige interviewen. Ob sie hinter den Kulissen anderweitig für das Königshaus tätig war, sei nicht bekannt, berichtet die Zeitschrift Gala.

Im Vergleich habe Madeleines Schwester, Prinzessin Victoria, Berichten zufolge im vergangenen Jahr 115 Termine wahrgenommen.