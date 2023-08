Adelsexperte: William und Charles werden Queen-Regel bezüglich Harry nicht brechen

Angebliche Palast-Insider behaupten indes in diversen Boulevardmedien Gegensätzliches, was eine baldige Aussöhnung zwischen Harry und dem Rest seiner Familie angeht. In ein einigen Berichten heißt es, es werde derzeit ein Versöhnungstreffen geplant, in anderen wird die Hoffnung auf Familienfrieden zerschlagen. Adelsexperte Duncan Larcombe glaubt etwa, beide Seiten seien noch nicht bereit, wie er Fox News Digital unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Palastquelle sagte. Es würde "ein Wunder" erfordern, damit Harry und Charles ihre Beziehung retten, glaubt Larcombe.

Harry bald in Großbritannien

Fest steht, dass Harry demnächst in seine alte Heimat Großbritannien reisen und dort an den "WellChild Awards" teilnehmen wird. Unklar bleibt, welche Pläne er vor und nach der Veranstaltung am 7. September hat und wie lange er bleibt.