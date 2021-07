Nanu, mit wem tutelt sie da? Adele heit Dating-Gerüchte an

Es brodelt gewaltig in der Gerüchteküche: Im Leben von Sängerin Adele scheint es einen neuen Mann zu geben. Die Britin löste Dating-Spekulationen aus, als sie sich am Samstag bei einem Spiel der NBA-Finals in Phoenix zusammen mit dem US-amerikanischen Sportagenten Rich Paul zeigte.

Adele in einer Beziehung mit Sportagent?

Adele saß beim Spiel neben dem Agenten von James LeBron. Die beiden machten einen vertrauten Eindruck - auch wenn die Beziehung der beiden dem gemeinsamen Auftritt nach zu urteilen auch rein freundschaftlicher Natur sein könnte. Zuvor hatte der US-Sportredakteur Brian Windhorst Adele jedoch als Richs "Freundin" bezeichnet.