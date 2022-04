Acht Kinder: Ist Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi wieder schwanger?

Die Ehefrau des Musikers erzählte auf Social Media: "Mein Mann und ich haben uns heute doch tatsächlich darüber unterhalten, – weil meine Periode ein bisschen spät dran ist – was eigentlich wäre, wenn wir noch ein Kind bekommen würden." Bushido soll erst "gar nicht so abgeneigt" gewesen sein. Doch kurz darauf dürfte er seine Meinung darüber noch einmal überdacht haben, wie Anna-Maria Ferchichi fortführte: "Dann waren wir mit allen Kindern im Block House essen und dann hat er gesagt: 'Auf gar keinen Fall.' Ich musste so lachen."

Gemeinsam mit Bushido hat die 40-Jährige sieben gemeinsame Kinder. Ihren ältesten Sohn (9) brachte sie in die Ehe mit. Ob tatsächlich erneut Nachwuchs im Hause Ferchichi folgt, scheint wohl bisher noch nicht ganz klar zu sein.