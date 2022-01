Abgespeckt: So sieht "Backstreet Boy" Nick Carter heute aus

In den 1990er Jahren avancierte Nick Carter als Mitglied der angesagten Boyband "Backstreet Boys" zusammen mit seinen Bandkollegen zum internationalen Superstar. Inzwischen konzentriert sich der Sänger hauptsächlich auf seine Rolle als Familienvater. Vergangenen April sind Carter und seine Ehefrau Lauren Kitt Carter, mit der der US-Amerikaner seit 2014 verheiratet ist, zum dritten Mal Eltern geworden. Das traute Familienleben hatte aber wohl zur Folge, dass das ehemalige Teenie-Idol zuletzt nicht mehr ganz so bühnenfit war. Seinem Dad-Body hat der 42-Jährige deswegen den Kampf angesagt und nun seine ersten Trainingserfolge auf Instagram präsentiert.

Nick Carter: 5 Kilo abgenommen

"Die vergangenen Monate waren so eine Reise zurück zu gesunden Gewohnheiten, um für die Tour in Form zu kommen", teilte der Musiker seinen Fans auf Instagam mit und veröffentlichte ein aktuelles und ein älteres Foto - zum Vorher-Nachher-Vergleich. Zudem bedankte er sich bei seinem Personal-Trainer dafür, dass ihm das Training dank ihm "Spaß macht". Knapp fünf Kilo habe er bereits abgenommen, so der dreifache Vater. Die Reise gehe aber weiter.

Von seinem Trainer Anthony Crouchelli bekam der "Backstreet Boy" ein dickes Lob. "Weiter so, Champ! Bin stolz auf dich!!!", spornte dieser den Sänger in einem Kommentar an.