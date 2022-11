Aaron Carter: Die vielen Tiefpunkte im Leben des ehemaligen Teenie-Idols

Der ehemalige Teenie-Star Aaron Carter ist im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Berichte, nach denen Carter in einer Badewanne gefunden wurde, blieben zunächst unbestätigt. In einer schriftlichen Stellungnahme des Managements hieß es: "Wir sind sehr traurig und schockiert, heute den Tod von Aaron Carter zu bestätigen. Im Moment wird seine Todesursache untersucht." Man bitte um Rücksicht auf die Familie. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es. Die Polizei von Los Angeles bestätigte auf Nachfrage einen Einsatz in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien, gab aber keine Details bekannt. Es gäbe keine Hinweise auf eine Straftat.

Drogenprobleme in der Vergangenheit

Der Bruder von "Backstreet Boys"-Star Nick Carter kämpfte seit Jahren mit Drogenproblemen. 2017 wurde Aaron Carter wegen Verdachts auf Fahruntüchtigkeit festgenommen und wegen Drogenbesitzes angezeigt. Es folgte ein tränenreiches Interview, in dem der Sänger über seine Festnahme sprach und Drogenvorwürfe von sich wies.

Er nehme "nur" Xanax, Propranolol wegen seines hohen Blutdrucks und das Schmerzmittel Oxycodon wegen einer Kieferverletzung ein, hatte er damals erzählt. Seinem Bruder Nick Carter machte der ehemalige "I want Candy"-Star Vorwürfe. Er hätte ihn aufgegeben. Genauso wie seine Fans.

In demselben Jahr outete sich Carter dann als bisexuell. Da er nach eigenen Angaben in der Vergangenheit ungeschützten Geschlechtsverkehr vollzogen hatte, wollte er in der US-amerikanischen TV-Show "The Doctors" mithilfe eines öffentlich durchgeführten HIV-Tests Gewissheit über seine Gesundheit erlangen. Der HIV-Test war negativ, es wurden allerdings in einem separaten Drogentest Marihuana und Opiate nachgewiesen.

Turbulente On-Off-Beziehung

2018 machte es den Anschein, als hätte der Sänger die Kurve gekriegt. Zumindest behauptete er, in seiner neuen Freundin Lina Valentina "endlich die Liebe seines Lebens" gefunden zu haben. "Mir geht es mental, körperlich und emotional wunderbar", schrieb der Popstar auf Twitter. "Ich habe mein erstes Haus gekauft und ich werde bald um die Hand meiner Freundin anhalten und es könnte sein, dass wir Eltern werden." Aus den Familienplänen des Paares wurde aber nichts. Anstelle einer Hochzeit folgte schon bald die Trennung.