Abgesägt: Diese Schauspieler mussten durch Kollegen ersetzt werden

Charlie Sheen

Schauspieler Ashton Kutcher hatte vor seiner Rolle in der US-Sitcom "Two and a Half Men" ein wenig Bammel. Seine ersten Tage am Set habe er erst einmal als ein bisschen "unheimlich" empfunden, sagte Kutcher 2011 der US-Tageszeitung "USA Today". "Du weißt ja am Anfang nicht, wie alles so läuft. Ich wollte mich erst mal an alle herantasten, wer wohl einen Spaß verträgt und wer nicht", sagte er. Als er sich dann mit einem der Mitarbeiter hinter der Kamera einen Scherz erlaubte, sei die Stimmung gelöster geworden. "Danach dachten wohl alle: "'Alles klar, wir können Spaß zusammen haben'", sagte der Schauspieler. Kutcher, der Ex-Mann von Demi Moore, ersetzte in der erfolgreichen Comedyserie Charlie Sheen, der nach zahlreichen Eskapaden und öffentlicher Beleidigung des Produzenten gefeuert worden war.