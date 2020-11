Beherzte Fans kämpfen für Schauspiel-Star Johnny Depp

Eine bemerkenswerte Petition starteten nun bisher 52.000 Anhänger des exzentrischen US-Filmstars Johnny Depp (57) im Netz – sie kämpfen unter dem Motto „Gerechtigkeit für Johnny“ für die Rückkehr des zuletzt arg angeschlagenen Schauspielers auf die Leinwand.

Er sollte bereits im Jänner auch für Teil 3 von „Phantastische Tierwesen“ als Erzbösewicht vor der Kamera stehen. Doch über dem „bösen Zauberer“ namens „Grindelwald“ liegt ganz offenbar ein ebensolcher Fluch: Depp hatte nämlich im aufsehenerregenden Verleumdungsprozess gegen das britische Blatt The Sun eine bittere Niederlage erlitten.

Laut seinen Anwälten will er gegen das „perverse Urteil“ berufen, wonach ihn die Massenzeitung als „Frauenschläger “ bezeichnen dürfe. Es geht um entsprechende Vorwürfe seiner „Ex“ Amber Heard (34), die behauptet, zwölfmal von Depp misshandelt worden zu sein.

Der selbst von Freunden als schwerer Alkoholiker Gebrandmarkte trat in einem öffentlichen Brief selbst von der Rolle zurück. In diesem Schreiben respektiert er die Entscheidung der Filmfirma, bedankt sich aber auch für die Solidarität der Fans.