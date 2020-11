Nach Gerichtsprozess: Johnny Depp darf nicht mehr Grindelwald spielen

Vor Gericht wurde es zwischen Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard ziemlich hässlich und schmutzige Details kamen ans Licht. Das hat nun Konsequenzen für den Hollywood-Star.

Wie Johnny Depp am Freitagnachmittag via Instagram mitteilte, wurde er von Warner Bros. gebeten, von seiner Rolle als Grindelwald in der Fantasy-Reihe "Fantastic Beasts" zurückzutreten. "Ich respektiere das und bin dieser Bitte nachgekommen", schrieb Depp auf Social Media.