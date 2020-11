Jason Momoa über Pleite nach Serien-Aus: "Waren nach 'Game of Thrones' am Verhungern"

Als furchterregender Kriegsherr Khal Drogo in der Erfolgsserie "Game of Thrones" ist der gebürtige Hawaiianer Jason Momoa vielen im Gedächtnis geblieben. In insgesamt zehn Folgen war der Ehemann von Lisa Bonet in der Fantasy-Saga zu sehen, bis seinen Charakter der Serien-Tod ereilte. Doch während "Game of Thrones" für viele seiner einstigen Co-Stars das Karrieresprungbrett bedeutete, hatte Momoa nach seinem Serien-Aus große Schwierigkeiten, einen neuen Job zu finden.

Jason Momoa: "Wir waren nach 'Game of Thrones' am Verhungern"

Nach "Game of Thrones" sei er finanziell am Ende gewesen, erzählte der 41-Jährige jetzt gegenüber InStyle. "Ich meine, wir waren am Verhungern nach Game of Thrones", so Momoa.

Jobs sollten lange ausbleiben für den zweifachen Vater, der in jungen Jahren als Model entdeckt wurde und 1999 sein Schauspieldebüt in der TV-Serie "Baywatch" gab.