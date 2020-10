So ungewöhnlich feierte "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke 34. Geburtstag

Am 23. Oktober ist die britische Schauspielerin Emilia Clarke 34 Jahre alt geworden. Anlässlich ihres Ehrentages wurde dem ehemaligen "Game of Thrones"-Star von seiner Mama ein ganz besonderes Geschenk beschert. Sie hat sich einen Adrenalinkick gegönnt und ist "aus einem verdammten Flugzeug gesprungen", teilte Clarke am Freitag seinen 27,2 Millionen Followern auf Instagram mit.

Emilia Clarke wagt Fallschirmsprung gegen Geburtstags-Tief

"Was könnte besser zu der tiefgreifenden existentiellen Angst passen, die ein weiterer Geburtstag mit sich bringt?" - als ein Falschirmsprung, fragt sich Clarke.

Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Reihe an Fotos, die sie kurz nach der Landung nach ihrem Abenteuer in weiter Höhe in voller Fallschirmspringermontur zeigt.