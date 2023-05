8. Geburtstag: Kate fotografierte neues Foto von Prinzessin Charlotte

Zum achten Geburtstag ihrer Tochter Prinzessin Charlotte hat die britische Prinzessin Kate erneut zur Kamera gegriffen. Der Kensington-Palast veröffentlichte zum Geburtstag von Charlotte am 2. Mai ein Foto, das Kate (41) nach Angaben des Hauses am vergangenen Wochenende in Windsor aufgenommen hat. Die kleine Prinzessin ist darauf im weißen BlĂŒmchenkleid auf einem Korbsessel dabei zu sehen, wie sie ihre Mutter anstrahlt.

