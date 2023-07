50. Todestag: Tochter Shannon gedachte Vater Bruce Lee

Zum 50. Todestag von Bruce Lee hat seine Tochter Shannon in einem öffentlichen Brief an den Martial-Arts-Filmstar erinnert. Lee war am 20. Juli 1973 im Alter von nur 32 Jahren nach einer Hirnschwellung gestorben. In dem Brief gedachte Shannon Lee auch ihrem Bruder Brandon, der ebenfalls zum Filmstar wurde und vor rund 30 Jahren, im MÀrz 1993, bei einem Unfall mit einer Schusswaffe am Set des Films "The Crow - Die KrÀhe" ums Leben kam.

