25 Jahre "Mission Impossible": Ein Blick hinter die Kulissen

Apropos Stunts

Der berühmteste in der Serie, der auch immer wieder zitiert wird, stammt aus dem ersten Film: als Ethan Hunt aus der Luft in den Rauchfang des CIA-Headquarter in Langley springt. Die Szene ist 11 Minuten lang. Cruise hing dafür an dünnen Drahtseilen: "Ich bin am Boden gelandet und bumm, habe mir das Gesicht angeschlagen. Und uns ging die Zeit aus. Das war körperlich sehr anstrengend. Dann habe ich es endlich fertiggebracht, nicht am Boden anzukommen und habe einfach weitergemacht. Danach hatten wir die Szene tatsächlich im Kasten."

Und was ist mit all den Gerüchten, dass Cruise seine Stunts gar nicht selbst macht? Nicht wahr, sagt Regisseur Brian De Palma: "Es ist sehr schwer, so gerade wegzuhängen. Dazu braucht man eine ungeheure Muskelkontrolle. Tom hat das geschafft und dabei sehr viel Realität einzubringen, weil man seine Anspannung sieht."