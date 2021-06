Stuntfrau Nora Summer stand bei Explosion nur zwei Meter von Tom Cruise entfernt

"Ich habe es einfach gemacht. Es war so ein Traum von mir. Ich wusste, ich kann gut schreiben. Ich wusste aber auch, dass ich eine katastrophale Rechtschreibung habe und dass es gut lektoriert sein muss", lacht Nora, die auch offen darüber spricht, Legasthenikerin zu sein. Aber auch das konnte sie nicht davon abhalten. Wo wir wieder bei ihrem Lebensmotto wären: Einfach tun! "Ich habe mir da einfach die Hilfe geholt, die ich brauche."

Apropos Hilfe: Sie sieht sich auch als Mutmacherin, gibt als diplomierte Astrologin und Lifecoach Tipps. Wie man zum Beispiel sein Glück findet. "Wir müssen uns einfach nur entscheiden, es zu nehmen und zu wollen, und uns nicht zurücknehmen. Das ist auch so etwas Weibliches: Es steht mir nicht zu. – Mir steht alles zu! Alles, was ich erreichen will, was ich haben will, kann ich sein."