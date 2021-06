Abschied bei den Vorstadtweibern - und erstes Foto von Sarkissova seit Weihnachten

Die letzte Klappe ist gefallen! "Wir verabschieden uns in Würde und Dankbarkeit", schreibt Schauspielerin Nina Proll auf ihrem Facebook-Profil zu einem Bild mit ihren "Vorstadtweiber"-Kolleginnen Ines Honsel, Maria Köstlinger und Valerie Tscheplanowa.

Auch Ballerina und Dancing-Stars-Jurorin Karina Sarkissova ist mit von der Partie. In der fünften Staffel hatte sie ja schon einen Kurzauftritt und schlüpft auch in der sechsten und letzten Staffel wieder in die Rolle der Oligarchin.