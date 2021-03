"Vorstadtmann" Juergen Maurer: "Man muss auch loslassen können“

Doch hat Maurer gar keine Sehnsucht nach dem Theater? „Doch, aber es liegt nicht an mir. Ich bin für alles offen, was in der Nähe von Wien ist. Wir leben in Klosterneuburg. Und gemeinsam mit Maria Köstlinger (als Wally in den ,Vorstadtweibern‘ auch für die ROMY nominiert, Anm.) wollen wir diesen Sommer den ,Zerbrochenen Krug’ hier auf die Bühne bringen. Nicht jenen von Kleist, sondern jenen in der brillanten Überschreibung von H. C. Artmann. Da wäre ich dann der Dorfrichter Adam, der gegen sich selbst ermitteln muss. Wir suchen nur noch eine schöne Pawlatschen-Bühne.“