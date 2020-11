1,78 mit 13 Jahren: Nicole Kidman war unsicher wegen ihrer Größe

In dem Musical "The Prom" spielt Kidman neben Mery Streep und James Corden. Der Film begleitet eine Gruppe Broadway-Stars, die einer Schülerin aus Indiana helfen möchte: Das Mädchen wurde vom Abschlussball ausgeschlossen, weil sie ihre feste Freundin als Begleitung mitbringen wollte. Die Komödie von Ryan Murphy erscheint am 11. Dezember beim Streaming-Anbieter Netflix.