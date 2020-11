11 Prominente, die ihre Kinder adoptiert haben

Kristin Davis

"Sex And The City"-Schauspielerin Kristin Davis (55) hat 2011 ein kleines Mädchen adoptiert. Sie sei "so dankbar" für Baby Gemma Rose, sagte sie damals dem Promi-Portal "People.com". "Ich habe mir das schon sehr lange gewünscht". Ein Kind zu haben, sei noch schöner, als sie es sich jemals vorgestellt habe, bekräftigte die Schauspielerin. 2018 adoptierte sie schließlich einen kleinen Jungen. In "Sex And The City" spielt Davis die konservative Charlotte. In der Kinoversion "Sex And the City 2" ist sie verheiratet und gestresste Mutter von zwei Kindern. Im wirklichen Leben ist Davis alleinstehend.